Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело в отношении двух подростков. Несовершеннолетние попались в мае 2020 года на угоне автомобилей и стали фигурантами уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, сообщили 17 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Двое жителей города Невинномысска в возрасте шестнадцати и семнадцати лет похитили припаркованную автомашину «ВАЗ 2109», у которой не было защиты в виде сигнализации. Покатавшись вдоволь, злоумышленники бросили транспортное средство на одной из улиц города.

Спустя два дня они повторили свое приключение, похитив автомобиль «ВАЗ 210 430». Правоохранителями были установлены личности похитителей машин и они были задержаны. В настоящее время им предстоит отвечать за свои преступления.