Уфа, , 13:42 — REGNUM Детские сады в Башкирии с 1 сентября начнут работать в штатном режиме. Об этом 17 августа сообщила начальник отдела дошкольного образования региона Алина Галина в социальной сети.

По ее словам, в настоящее время в республике в детских дошкольных учреждениях работают дежурные группы. При этом детские сады в штатном режиме начнут работать с начала учебного года при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава региона Радий Хабиров сообщил, что учебный год в Башкирии начнется в очном режиме.

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