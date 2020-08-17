Уфа, 17 августа 2020, 13:42 — REGNUM Детские сады в Башкирии с 1 сентября начнут работать в штатном режиме. Об этом 17 августа сообщила начальник отдела дошкольного образования региона Алина Галина в социальной сети.
По ее словам, в настоящее время в республике в детских дошкольных учреждениях работают дежурные группы. При этом детские сады в штатном режиме начнут работать с начала учебного года при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава региона Радий Хабиров сообщил, что учебный год в Башкирии начнется в очном режиме.
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