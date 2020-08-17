Пермь, , 13:38 — REGNUM В школах Перми запланированы торжественный линейки только для первоклассников и учеников выпускных классов. Мероприятия пройдут на улице. Об этом замглавы города по социальным вопросам Людмила Гаджиева доложила мэру Дмитрию Самойлову, отчитываясь о готовности школ к началу учебного года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

День знаний Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для учеников остальных классов праздничные мероприятия намерены провести в кабинетах. Гаджиева подчеркнула, что директора сделали всё, чтобы 1 сентября для ребят начался новый учебный год в комфортных и безопасных условиях.

По данным мэрии, процедуру приемки к новому учебному году благополучно прошли все 172 школы муниципалитета.

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