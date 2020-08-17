Рига, , 13:38 — REGNUM В Латвии вынесен обвинительной приговор в отношении бывшего сотрудника министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака. Сегодня, суд Видземского предместья Риги приговорил его к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом сообщила его адвокат Имма Янсоне.

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«Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы, именно столько требовала прокуратура», — уточнила в беседе с ТАСС правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Бурак был задержан полицией безопасности Латвии 22 октября 2018 года. Ранее он заведовал отделом учёта огнестрельного оружия информационного центра МВД Латвии и уже 12 лет находится на пенсии по выслуге лет.

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Служба государственной безопасности (СГБ) республики обвинила по четырём статьям — незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии, шпионаж и незаконное распространение средств оперативной работы. Также латвийская служба госбезопасности утверждает, что Бурак в течение длительного времени собирал и предоставлял спецслужбам РФ информацию, которая могла содержать и государственную тайну.

Во время обысков у него якобы были обнаружены носители информации, содержавшие свыше 13 тыс. файлов, два самодельных образца оружия, патроны, взрывчатка и средства оперативной работы.

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