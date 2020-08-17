Калуга, , 16:47 — REGNUM Более 109 тысяч учащихся начнут новый учебный год в Калужской области с традиционных школьных линеек, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

С учётом пандемии новой коронавирусной инфекции уроки будут организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора. По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, торжественные линейки пройдут в обычном режиме, но с меньшим количество участников. Перед началом занятий во всех школах состоится генеральная уборка помещений. В общеобразовательных учебных заведениях будет максимально усилен дезинфекционный режим, включающий измерение температуры учащимся перед началом занятий, использование средств индивидуальной защиты. Уборку помещений школы будут проводить не менее двух раз в день с использованием специальных средств. В школах установят санитайзеры и рециркуляторы воздуха. Учителя будут вести уроки в защитных медицинских масках. До 1 января 2021 года в школах запрещены все массовые межклассные и общешкольные мероприятия. За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, а посещение столовой будет организовано по специальному графику.

Глава минобразования региона также рассказал, что в 200 образовательных учреждениях в эти дни проходит ремонт, а в Извольской школе Износковского района печное отопление заменили на электрическое.

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