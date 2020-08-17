Элиста, , 13:33 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтвердили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 17 августа, за весь период пандемии в республике положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 3 тыс. 413 жителей.

За последние сутки после коронавируса выздоровели 18 жителей Калмыкии, за весь период пандемии — 2 тыс. 457 человек. Всего от COVID-19 скончались 42 человека, пишет РИА «Калмыкия», ссылаясь на министерство здравоохранения республики.

В настоящее время в стационарах на лечении находятся 373 пациента, в тяжёлом состоянии — 12 человек. На самоизоляции находятся 1 тыс. 614 жителей Калмыкии.

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