Саратов, , 13:47 — REGNUM В Саратовской области продолжает действовать режим ограничений, особенно по проведению массовых мероприятий. В этой связи в День знаний 1 сентября традиционных линеек не будет. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании по готовности образовательных учреждений к учебному году.

Со слов главы области, надо сделать все, чтобы дети, родители и учителя ощутили праздничную атмосферу. Текущий год проходит под знаком юбилея Победы, первые уроки будут посвящены этому событию. Задачами правительства и руководства школ являются обеспечение необходимой безопасности и плавного включения школьников в учебный процесс.

Также на особом контроле региональных властей остается горячее питание детей младших классов, включая малокомплектные школы и доплаты педагогам за классное руководство.

Всего в новом учебном году за парты сядут 250 тысяч детей, откроют в Саратовской области 875 школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, школьные линейки в честь Дня знаний не планируют проводить в столице Татарии, заявил мэр КазаниИльсур Метшин.

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