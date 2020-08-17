Сеул, , 13:31 — REGNUM Начиная с 16 августа в столице Южной Кореи и провинции Кёнгидо введен второй уровень режима социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

По их словам, данные меры приняты в связи с увеличением новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что подобная ситуация фиксируется впервые с января текущего года, когда в стране началась эпидемия. Это может указывать на начало новой «волны заражения».

Отмечается, что с 16 августа в увеселительных заведениях Сеула и провинции Кёнгидо, включая караоке, бары, компьютерные клубы, введены усиленные протиэпидемические меры. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек в закрытых помещениях и 100 человек — на открытом воздухе, спортивные мероприятия вновь будут проходить без зрителей, а заполняемость классов в школах снижена до одной трети.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 15 515.

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