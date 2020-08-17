Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM В Казахстане разрешили возобновить эксплуатацию водного транспорта, который используется в сфере развлечения. Об этом 17 августа заявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, собственники прогулочных судов должны обеспечить соблюдение карантинных мер среди пассажиров и обслуживающего персонала. В частности, необходим запас средств защиты и антисептиков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа в Казахстане началась поэтапная отмена ограничительных мер. Карантин сохранится в выходные дни. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 103 033.

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