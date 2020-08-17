Владикавказ, , 13:18 — REGNUM В Северной Осетии задержан судья Ленинского районного суда города Владикавказа. Он подозреваемся во взятке за положительное решение суда от одной из сторон по уголовному делу, пишет портал «Основа».

Факт взятки в размере 150 тыс. рублей и задержания во время ее получения подтвердили в Верховном суде. Оперативно-следственные мероприятия проведены сотрудниками управления ФСБ «на основании заключения уголовной коллегии ВС РСО-Алании».

По данным портала, задержанный — Родион Антипин. Он занимал должность судьи более 14 лет.

Стоит отметить, что на сайте Ленинского районного суда информации об отстранении от работы судьи Антипина нет. Он по-прежнему числится в списке судей. Нет информации о задержании и на официальных сайтах правоохранительных органов.