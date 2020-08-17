Брянск, , 13:18 — REGNUM Данные о доходах за 2019 год сенаторов от Брянской области опубликованы на сайте Совета Федерации РФ, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сергей Калашников задекларировал 6,232 млн рублей. Политик владеет двумя дачными и тремя приусадебными земельными участками, снегоходом, прицепом для лодки и внедорожником Toyota Land Cruiser 150.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель Брянской областной думы Галина Солодун заработала за 2019 год 4,574 млн рублей. У неё в собственности имеются три квартиры и кроссовер Nissan Juke.