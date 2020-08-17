Красногорск, , 13:12 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил обеспечить горячим питанием малокомплектные школы региона. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал главы Подмосковья.

Согласно информации, поручение было дано на совещании с членами правительства области и главами муниципалитетов.

«Губернатор дал поручение главам территорий проверить готовность к началу обучения малокомплектных школ. В том числе дети должны быть обеспечены качественным горячим питанием, как и в учебных заведениях с большим количеством учащихся», — сообщает канал.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить планы и графики организации бесплатного горячего питания учеников младших классов в тех школах России, которые до сих пор не успели подготовиться. Особое внимание он поручил уделить малокомплектным школам.

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