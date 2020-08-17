Лондон, , 13:13 — REGNUM Аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу хот-род (hot roadster) Porsche 356 RSR Outlaw. Об этом сообщается на сайте компании.

Авто собрано из двух моделей автокомпании: Porsche 356B T5 и Porsche 964 C2.

Согласно информации, размещенной продавцом, хот-род создавался в течении четырёх лет специалистами тюнинг-ателье Emory Motorsports и инженерами компании Momo.

От Porsche 356B T5 автомобиль получил матовый чёрный кузов, а от Momo машина получила такого же цвета пятиспицевые колёсные диски. Внутри автомобиля имеются спортивные сиденья, оснащённые шеститочечными ремнями безопасности. Также модель оснащена рулевым колесом Momo Prototipo.

В движение Porsche 356 RSR Outlaw приводит 393-сильный «твин-турбо» рабочим объёмом 2,4 литра. Мотор агрегатируется с 5-скоростной «механикой».

Ранее спорткар Porsche Panamera поставил абсолютный рекорд скорости на трассе Нюрбургринг в Германии, пройдя круг за 7 минут 29:81 секунд.

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