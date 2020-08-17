Киев, , 13:05 — REGNUM На Украине количество госпитализируемых с COVID-19 сейчас по сравнению с маем возросло примерно втрое, заявил на брифинге 17 августа глава украинского минздрава Максим Степанов.

Чиновник заявил, что еще в середине мая в стране госпитализировали порядка 750 человек за неделю.

«За прошедшую неделю количество госпитализированных составляет 1991 человека — почти две тысячи. Вы видите, что почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются», — сказал Степанов.

Министр напомнил, что по протоколу на Украине госпитализируются пациенты в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, которые нуждаются в кислородной терапии или реанимационных мероприятиях.

ИА REGNUM напоминает, что в августе на Украине резко увеличилось количество заболевших коронавирусом, в последние дни было обновлено несколько суточных антирекордов заболеваемости и госпитализации. Всего зафиксировано почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за сутки в последние дни составляет 1,5−1,7 тыс. Ситуацию усложняет политический контекст — регионы не хотят подчиняться Киеву и вводить жесткие ограничения из-за плачевного состояния экономики.