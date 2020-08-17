Белгород, , 13:06 — REGNUM Декларации о доходах за 2019 год представили сенаторы от Белгородской области, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Совета Федерации РФ.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от губернатора и правительства Белгородской области Николай Рыжков заработал за 2019 год 6,414 млн рублей. По документам, у политика в собственности нет ни жилья, ни транспорта.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от Белгородской областной думы Иван Кулабухов задекларировал доход в размере 5,616 млн рублей. Сенатор владеет двумя земельными участками (под гараж с овощехранилищем и под индивидуальное жилищное строительство), жилым домом и гаражом. В собственности у Иван Кулабухов также находятся Lada 21 240 и Toyota Land Cruiser 200.