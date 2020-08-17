Самара, , 13:09 — REGNUM Опасного вредителя выявили в партии фруктов, которые были привезены в Самарскую область из Узбекистана. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в партии нектаринов массой 19,2 тонны была выявлена калифорнийская щитовка. Специалисты лаборатории подтвердили наличие в этих фруктах живых особей опасного вредителя.

Отмечается, что калифорнийская щитовка является один из наиболее опасных вредителей растений ягодных, плодовых, декоративных и лесных лиственных пород. Поэтому оно было включено в перечень карантинных объектов для РФ.

Насекомое поселяется большими колониями на ветвях, штамбе, листьях и плодах растений и истощает их. Из-за этого происходит растрескивание и отмирание коры, а листья начинают преждевременно опадать. Кроме этого, происходит искривление и засыхание побегов, а также измельчание и деформация плодов.

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