Москва, , 12:58 — REGNUM В Москве инвестор получил разрешение на реконструкцию кинотеатра «Керчь». Об этом 17 августа сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Кинотеатр расположен на юге Москвы в районе Бирюлёво Восточное. Разрешение на строительство будет действовать до 26 января 2023 года. По проекту предусмотрена возможность перестройки и расширения здания, а также замена несущих конструкций.

По словам Лёвкина, после завершения работа кинотеатр «Керчь» станет четырёхэтажным с подземным этажом, площадь объекта составит 12,5 тыс. квадратных метров.