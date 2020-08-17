Токио, , 13:02 — REGNUM Температура воздуха в городе Хамамацу, находящемся в японской префектура Сидзуока, поднялась днем 17 августа до отметки в +41,1 °C и это стало повторением исторического рекорда самой высокой в стране температуры воздуха, установленного два года назад. Об этом 17 августа сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

Предыдущее рекордно высокое значение температуры воздуха было отмечено в Японии 23 мая 2018 года в городе Кумагая в префектуре Сайтама, находящейся рядом с Токио.

При этом город Хамамацу находится на тихоокеанском побережье и потому там, как и во всей префектуре Сидзуока, которая расположена на расстоянии только 200 км от Токио, климат гораздо мягче столичного. В результате этого средние годовые значения температуры в данной префектуре выше, чем в столице страны, и снег в зимний период тут бывает реже.

Отметим, 17 августа температура воздуха практически во всех японских районах почти достигла максимальных значений, поднявшись в Осаке и Нагое до +39 °C, а в Токио — до +36 °C.