Черкесск, , 12:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие трое суток, в том числе два выходных дня, выздоровели 212 пациентов с COVID-19. Общее число вылечившихся составило 3819 человек, сообщили 17 августа в федеральном оперативном штабе.

Между тем, согласно данным, опубликованным на официальной странице минздрава республики в Instagram, общее число выздоровевших за все время пандемии коронавируса, достигло 4102 человек. Исходя из этих данных, выписаны в связи с выздоровлением уже 88% всех заразившихся.

Совпадают данные федерального оперативного штаба и минздрава по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом — их за прошедшие три дня зафиксировано 49. А число заразившихся достигло за все время 4652. Лечатся в госпиталях 80 пациентов, остальные проходят лечение амбулаторно.

Не изменилось число случаев летального исхода. Оно по-прежнему составляет 25.