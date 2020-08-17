Стокгольм, , 15:34 — REGNUM Исследователь вопросов педагогики и школьного образования Йорген Толин из Университета Гётеборга 17 августа передал министру образования Анне Экстрём проект реформы школьного образования. В частности вместо нынешней системы оценивания отдельных тем в рамках одного предмета предлагается введение единой оценки «D» вместо привычной «E». Другой новацией станет появление еще одной неудовлетворительной оценки. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Ошибка заключается в раздробленности тем. Речь идет о небольших коротких курсах, которые преподаются ученикам и которые, очевидно, заставляют их думать, что знания — это крохотные части, не связанные друг с другом», — рассказ Толин.

«Если мы примем предлагаемые вами изменения и будет ставить единую оценку за предмет, как сильно это отразится на ситуации?», — задали вопрос журналисты.

«Может быть, появится большее чувство спокойствия у учеников, а также большее внимание к тому, для чего школа и предназначена, а именно для изучения разных вещей», — ответил Толин.

Другой новацией в системе оценивания станет возможность выставления оценки «D», которая позволит ученикам набрать необходимый minimum minimorum, чтобы предмет считался зачтенным.