Стокгольм, , 13:17 — REGNUM В Швеции за последние восемь лет к депортации были приговорены порядка 800 беженцев. Однако, согласно последним данным, каждый десятый из депортируемых беженцев по тем или иным причинам остается на территории страны. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Причины, по которым процедура депортации не может быть реализована шведскими властями, различны.

Например, среди данных лиц есть те, кого нельзя депортировать, так как на родине они рискуют подвергнуться «пыткам или преследованиям». Существуют страны, которые не принимают своих соотечественников, которых выслали насильно. Шведские полицейские также сообщают о тех беженцах, которые специально дают ложные показания с целью затруднить процедуру депортации или вовсе сделать ее невозможной.

По словам представителя Левой партии по юридическим вопросам Линды Снекер, невозможность депортации отдельных лиц также связана с тем, что Швеция подписала международные конвенции.

Например, Швеция не может высылать приговоренных к депортации беженцев, которым по возвращении на родину угрожает смертная казнь.