Кострома, , 12:51 — REGNUM В Костромской области за последние 24 часа по официальным данным на 17 августа выявили 41 новый случай заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество инфицированных обнаружили в областном центре — Костроме (19 человек).

Лаборатория Adm44.ru

С начала пандемии в регионе SARS-CoV-2 диагностировали у 2948 человек, 2068 из них выздоровели и 34 скончались.

В больницах под наблюдением врачей в настоящее время находятся 124 пациента, дома лечатся ещё 722 активных носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-статистика Костромской области: 47 заражённых, 1 умерший