Ташкент, , 12:48 — REGNUM В Узбекистане насчитывается 4809 неблагополучных семей, в 12 тыс. семей наблюдается проблемы семейно-бытового характера. Об этом заявил глава МВД республики Пулат Бобожонов в интервью национальному информационному агентству Узбекистана.

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По его мнению, проблемы семей необходимо решать внутри махалли. Заместители руководителей махаллей по вопросам семьи, женщин и социально-духовной сферы должны проводить профилактическую работу по восстановлению семейных ценностей.

Отметим, в узбекистанских махаллях учреждена должность инспектора профилактики, который среди прочего занимается проблемными семьями. По данным МВД, с начала 2020 года в 66% всех махаллей не совершено ни одного преступления.

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