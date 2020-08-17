Москва, , 12:44 — REGNUM Дать дополнительный выходной 1 сентября родителям первоклассников в целом идея хорошая, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Это очень важное событие и для ребенка, и для родителей. И если родители в этот день смогут побыть с ребенком, то это будет восприниматься как праздник. А это важно для правильного отношения к учебе.

Но если внесут такую поправку в Трудовой кодекс РФ, то появится еще один законный выходной, а это не очень одобряют работодатели. Ведь платить заработную плату они будут из своего фонда.

У в России сейчас и так не очень позитивное отношение работодателей к женщинам, имеющих маленьких детей. Дискриминация присутствует.

Конечно, явно не отказывают в работе по этой причине, но бывает, что выбор делают в пользу тех, у кого нет маленьких детей. Ну, а теперь еще может прибавиться и первый класс.

Но на самом деле — это наше отношение к обществу, нашим детям. И может взять пример с Швеции.

В этой стране родителям до достижения ребенком школьного возраста государство предоставляет определенное количество оплачиваемых дней, которые они могут взять, когда это необходимо.

Для российских родителей это тоже было бы очень важной мерой поддержки семей с детьми», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Института прогрессивного образования предложили дать родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Института прогрессивного образования предложили дать родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.

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