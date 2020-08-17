Томск, , 12:43 — REGNUM Детские учреждения Томской области с 17 августа приступили к работе в обычном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Жвачкин.

Как отмечается, решение касается более 58 тыс. детей. По словам начальника департамента общего образования региона Ирины Грабцевич, дошкольников принимают в группы без ограничений. При этом по утрам у них будут проверять температуру.

«С сентября в детских садах возобновятся образовательные услуги, при этом занятия будут проходить только внутри одной группы или на свежем воздухе. Также разрешены индивидуальные занятия», — добавила она.

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