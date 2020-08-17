Стокгольм, , 12:39 — REGNUM 16 августа 26 ученых выступили с открытым заявлением, согласно которому Агентство общественного здравоохранения Швеции якобы неверно оценивает риски для детей оказаться активными переносчиками коронавирусной инфекции. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в ответ на критику призвал не поддаваться паническим настроениям перед началом учебного года. Об этом 16 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В частности, в своей статье, опубликованной газетой Dagens Nyheter, исследователи настаивают на наличие данных из нескольких стран, которые доказывают, что дети являются активными переносчиками SARS-CoV-2. Они также отмечают, что решение властей закрыть школы привело к снижению уровня распространения коронавируса.

«Мы не хотим быть алармистами, но мы стараемся оперировать уже имеющимися знания», — заявила одна из соавторов статьи микробиолог Сесилия Сёдерберг-Науклер.

Однако эпидемиолог Тегнелл к призывам обратить внимание на данную проблему перед тем, как школы откроют свои двери для детей, отнесся хладнокровно:

«Существует риск посеять панику перед началом школьного учебного года, и я думаю, что в этом нет необходимости».