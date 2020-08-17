Волгоград, , 12:39 — REGNUM Противоправную схему хищения бюджетных средств работниками вуза пресекли полицейские Волгограда. Декан факультета вместе с сообщниками обналичили свыше четырёх миллионов рублей, выделенных на фиктивно зачисленных студентов, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального УМВД.

В мошенничестве подозревают 55-летнего декана факультета одного из вузов, его 44-летнюю заместителя и 36-летнюю методиста. По версии следствия, сообщники по фиктивным документам зачислили в вуз несколько десятков студентов. Для «учащихся» в качестве материальной помощи из стипендиального фонда выделялись средства, которые злоумышленники обналичивали и распределяли между собой. С 2017 по 2019 год подозреваемые похитили из федерального бюджета свыше четырёх миллионов рублей. В ходе обысков по местам их работы и проживания изъяты финансовая документация, личные дела фиктивных студентов, черновые записи.

Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов сознались в содеянном. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается.