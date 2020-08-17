Стокгольм, , 12:42 — REGNUM 17 августа в Швеции начинается учебный год. После весеннего перерыва свои двери вновь открывают школы, и все больше людей возвращаются из отпусков на свои рабочие места. За последние недели проблема загруженности общественного транспорта на территории страны резко обострилась, так как многие граждане вновь стали пользоваться городской транспортной инфраструктурой. Со своей стороны муниципальные компании призывают пассажиров избегать заторов и переполненных вагонов метро и автобусов, чтобы не допустить роста распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Конечно, были случаи, когда в транспорте было слишком много людей. Где именно и в какой степени это происходило, мы пока сказать не можем… У нас нет каких-либо ожиданий, но есть надежда, что заторов не будет. Чтобы все шло гладко, мы полагаемся на помощь наших пассажиров, которые воздержатся от поездок, если им не нужно ехать, и будут избегать заторов в час пик, если им все еще будет необходимо воспользоваться транспортными услугами», — заявил Клаас Кейсу, пресс-секретарь SL, муниципальной компании, занимающейся организацией общественного транспорта в Стокгольме.

Аналогичные призывы прозвучали и со стороны «Шведского общественного транспорта», осуществляющего межрегиональные перевозки. На случай возникновения пробок или заторов генеральный директор компании Хелена Леуфстадиус порекомендовала гражданам передвигаться пешком или на велосипеде.

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