Челябинск, , 12:29 — REGNUM В Челябинске к началу учебного года принято уже 87% школ. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Сергей Авдеев.

Он отметил, что в школах отрабатывают механизм работы в новых коронавирусных условиях. Для каждого класса будут сделаны отдельные перемены, разделят потоки школьников на вход и на выход, у входящих будут измерять температуру.

Кроме того, в образовательных учреждениях будут регулярно проводить санобработку, в том числе и обеззараживание воздуха. В зданиях будут установлены санитайзеры.