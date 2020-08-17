Самара, , 12:31 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявили из-за сильного ветра и грозы в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 августа во второй половине дня в регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и гроза.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности, а также не оставлять без присмотра детей.

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