Магас, , 12:28 — REGNUM В Ингушетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 4000. За прошедшие выходные подтвержден диагноз у 64 жителей республики. Общее число носителей коронавируса достигло 4045 человек. Такие данные приводит 17 августа федеральный оперативный штаб.

В настоящее время число выздоровевших в Ингушетии выросло до 3496 (+29) за минувшие выходные. Между тем, региональный оперативный штаб предоставил другие данные — 3505 человек.

Численность госпитализированных составляет 229 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом — 72. В реанимации находятся 24 пациента, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 169 носителей коронавируса остаются на амбулаторном лечении.

Общее число случаев летального исхода в Ингушетии за выходные не увеличилось и составляет на 17 августа 75.