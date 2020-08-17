Владимир, , 12:26 — REGNUM Во Владимирской области центры занятости населения с 17 августа открылись для личного приёма посетителей по предварительной записи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для посещения центра занятости гражданам нужно предварительно записаться. График работы формируется с учётом пропускной способности учреждений, чтобы не допустить скопления посетителей. Посетители также должны носить защитные маски.

Записаться на приём в центр занятости можно по телефону. Также учреждения продолжают оказывать услуги в дистанционной форме.

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