Нижний Новгород, , 12:25 — REGNUM В Нижегородской области с начала эпидемиологического сезона специалисты исследовали более 8,1 тысяч клещей, — сообщило 17 августа Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

За последнюю неделю местные жители 412 раз обратились к врачам по поводу клещей. Лидером по числу обращений с начала сезона стал Городецкий район (333), город Дзержинск (325), Богородский (246) и Кстовский (228) районы.

В Нижнем Новгороде число обращений выглядит так: Приокский-527, Автозаводский-610, Канавинский-177, Ленинский-294, Советский — 302, Нижегородский-225, Московский-129.

Из 8,1 тысячи исследованных клещей у 18 выявлены антигены к вирусу клещевого энцефалита, 163 клещей инфицированы боррелиями, в 6 клещах обнаружены эрлихии, в 31-анаплазмы.