Севастополь, , 12:21 — REGNUM Восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 17 августа в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 17 августа зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. Шесть из заболевших — местные жители. Два человека приехали из других регионов страны», — уточнили в пресс-службе.

Всего за период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 427 человек, 331 выздоровел, 12 пациентов скончались. В больницах города продолжают лечение 70 человек. Ещё 335 в стационарах находятся под наблюдением.