Москва, , 13:14 — REGNUM В России все большим спросом пользуются туры выходного дня, когда отдых приходится на субботу и воскресение. По информации Biletix, в июле 2020 года доля бронирования авиабилетов туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник в годовом выражении возросла с 6,3% до 8,4%. При этом средняя стоимость авиабилетов на данные поездки ниже по сравнению с более продолжительными путешествиями.

В среднем «перелет на выходные» в июле стоил 6 694 рубля, при этом для обычных поездок этот показатель составил 7 791 рублей.

Самыми популярными направлениями для путешествий выходного дня стали Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Анапа. Причем такие путешествия больше всего востребованными оказались среди граждан возрастом 30−35 лет. В 13,8% туров выходного дня граждане выезжают на отдых вместе с детьми.

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