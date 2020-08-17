Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM Предприятия общепита Свердловской области могут заработать в штатном режиме уже в ближайшее время, сообщил журналистам президент региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарёв.

По словам Пономарёва, 14 августа 2020 года состоялось совещание с участием врио губернатора Алексея Орлова. Стороны переговоров достигли следующей договорённости: если в регионе сохранится динамика по снижению заражаемости коронавирусом, то общепиту разрешат работать в обычном режиме.

Сейчас кафе и рестораны работают в формате летних веранд, а также на доставку и на вынос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские рестораторы пригрозили властям массовым закрытием, если те не разрешат работу в обычном режиме. Также руководители организаций просят снизить ставку по единому налогу на вмененный доход и дать возможность получить отсрочку по арендной плате.

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