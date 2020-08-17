Москва, , 12:21 — REGNUM Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока следствия по делу бывшего губернатору Хабаровского края Сергея Фургала до 8 ноября. Это следует из материалов дела, которые 17 августа зачитала судья Басманного суда, в котором слушается жалоба на арест имущества экс-губернатора, передает ТАСС.

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — указала судья.

Также она отметила, что бывший губернатор обжаловал данное решение.

Кроме этого, судья указала, что аресту подвергнуты деньги, которые были изъяты и в ходе обыска в доме Фургала, и хранившиеся на его счете в банке. Сам экс-губернатор заявил, что большая часть изъятых денежных средств принадлежит его бывшей жене Ларисе Стародубовой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву по обвинению в организации убийств и покушению на убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.