Самара, , 12:23 — REGNUM Еще три центра амбулаторной онкологической помощи создадут в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на онлайн-конференции «Опухоли наружных локализаций. Методы профилактики, диагностики и лечения».

По словам заместителя министра здравоохранения региона Татьяны Сочинской, для того, чтобы добиться снижения показателя смертности от онкологических заболеваний необходимо создавать единую систему диагностики и лечения рака. При этом нужно уделять особое внимание выявлению этого заболевания на ранних стадиях. Именно тогда есть возможность вылечить больного, а значит спасти ему жизнь.

Татьяна Сочинская отметила, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, врачи выявили на два процента больше пациентов на ранней стадии заболевания. Таким образом им удалось спасти порядка 200 человек.

Отмечается, что в текущем году в Самарской области новые центры амбулаторной онкологической помощи начнут свою работу на базе городской клинической поликлиники № 3 в Тольятти, ГБ № 4 в Самаре и в ЦРБ г. Сызрани. В этих центрах пациенты будут проходить первичную диагностику онкологических заболеваний. А всего по области до 2024 года планируют открыть 12 таких центров.

Чиновник также подчеркнула, что в текущем году не произошло сокращения объемов медицинской помощи онкологическим больным. Напротив, лечебных и диагностических процедур стало больше в связи поставками нового оборудования по национальному проекту «Здравоохранение».

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