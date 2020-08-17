Севастополь, , 12:14 — REGNUM Водный маршрут к Константиновской батарее заработал в Севастополе, сообщили 17 августа в пресс-службе правительства города.

Как уточнили в пресс-службе, катера «Лейтенант Гринько» и «Поэт Андрухаев», курсирующие на линии Артиллерийская бухта — пляж Учкуевка, теперь заходят в музейно-выставочный комплекс Русского географического общества «Константиновская батарея».

Катера ходят каждый день по расписанию, первый отходит от Артбухты в 9:30, из Учкуевки — в 9:20, время пути из Артбухты 12 минут, из Учкуевки — 20 минут, стоимость билета 50 рублей. Сам музей также работает без выходных, экскурсии здесь проводят каждые 30 минут.