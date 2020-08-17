Рязань, , 12:09 — REGNUM За прошедшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 30 жителей Рязанской области, сообщили 17 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 164 пациента, в том числе три ребёнка.

С начала пандемии в регионе выявлено 6772 носителей коронавируса. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2715 человек. В тяжёлом состоянии в медучреждениях находятся 13 человек, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В целом завершили лечение выздоровлением 6015 человек.

Ещё 26 положительных тестов на коронавирус направлены на подтверждение.