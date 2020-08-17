Иваново, , 12:05 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавируса подтверждены на территории Ивановской области за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 17 августа. В 20 случаях коронавирус выявили у пациентов с признаками оРВИ и пневмонии.

12 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, статистика по смертности не изменилась.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 6909 случаев заражения коронавирусом, 5580 выздоровели, 111 человек скончались.