Новосибирск, , 12:00 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступил ко второму этапу клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 17 августа во время рабочей поездки по Новосибирской области сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Попова подчеркнула, что «все добровольцы, которые были отобраны специальным образом, чувствуют себя хорошо».

«Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций», — отметила глава ведомства.

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Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в России должно быть несколько разных вакцин от коронавирусной инфекции, поэтому в стране создают вторую вакцину к ранее уже зарегистрированной разработке Центра имени Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля вакцину от коронавируса нового типа, разработанную в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», начали первые добровольцы. Разрешение на проведение клинических испытаний вакцины центр получил 24 июля. начать производства вакцины в центре планируют в ноябре 2020 года.