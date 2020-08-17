Грозный, , 12:00 — REGNUM В Чечне за минувшие выходные выросло число смертельных случаев от COVID-19. Два человека, получившие осложнения после заражения коронавирусной инфекцией, скончались 15 августа. Общее число случаев летального исхода в регионе выросло до 37.

Между тем, по данным федерального оперативного штаба на 17 августа, Чечня вошла в число трех субъектов РФ с наименьшими темпами прироста пациентов с COVID-19. Наряду с Северной Осетией и Московской областью этот показатель составил 0,2%.

Всего в республике заразились коронавирусом 2194 человека, за три последних дня число граждан, являющихся носителем вируса, выросло на 17 человек. Выздоровели за эти же дни всего четыре пациента, а общее число вылечившихся от COVID-19 в Чечне составило 1462.