Кемерово, , 11:59 — REGNUM В Кемеровской области отменяется действие ряда мер, связанных с въездом из других субъектов страны. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, с сегодняшнего дня, 17 августа, отменяются: обязательный 14-дневный карантин прибывающих в Кузбасс всеми видами транспорта; работа контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах и выездах, и вручение уведомлений гражданам об обязательном карантине.

Кроме того возобновляются приём и размещение жителей других регионов горнолыжными комплексами и санаториями области, автобусное сообщение с субъектами страны в обычном режиме, движение электропоездов «Тайга — Томск» и «Новокузнецк — Новосибирск» по обычному графику.