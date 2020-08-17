Тверь, , 12:40 — REGNUM В Тверской области под угрозой закрытия находятся станции Октябрьской железной дороги представляющие туристическую, а также историко-краеведческую ценность. О ситуации сообщили в движении Архнадзор.

Отмечается, что зимой 2020 года РЖД планировало закрыть две малые станции Октябрьской железной дороги — Ранцево и Скакулино для экономии средств. Однако под воздействием протеста общественников, историков и краеведов от этих планов пообещали отказаться.

«Кувшиновская линия, к которой относятся эти станции, известна уникальной по нашим временам системой управления движением поездов: для подачи сигналов поездам используются настоящие семафоры, а разрешением на отправление поезда служит металлический жезл, выдаваемый машинисту при помощи несложной электромеханической системы», — сказано в сообщении.

Около семидесяти лет назад такие системы работали повсеместно. Однако сейчас подобная техника чаще встречаются в музеях, чем в реальной эксплуатации. Именно за счёт сохранности данного оборудования и людей, которые умеют работать с ним Кувшиновская линия имеет историческую ценность и туристический потенциал.

Октябрьская железная дорога ещё в 2011 году признала это и издала соответствующий приказ об обязательном сохранении станций. Однако, не смотря на данное обещание, станции не работают. В этом смогли убедиться активисты, побывавшие непосредственно на их территории.

«В начале июля нам довелось оказаться в Ранцеве, после чего пришлось немедленно ехать и в Скакулино. Что же мы там увидели? Вопреки всем обещаниям, станция Ранцево не работает, дежурства не ведутся, единственный остававшийся сотрудник отправлен на пенсию. Семафоры отмечены как недействующие, для этого на них навешены скрещённые планки; на железнодорожном языке это так и называется: «семафор закрещен», — отмечено в сообщении.

В след за этим началось разграбление линии, сообщили активисты. По их словам, на перегоне Ранцево — Селижарово местные жители начинают срезать провода электрожезловой системы и сдают их в металлолом. О сложившейся ситуации знают да других станциях, но у рядовых железнодорожников нет ни возможности, ни полномочий ловить и задерживать мародёров, а их начальство безразлично к разграблению имущества, посетовали активисты Архнадзора. Таким образом, даже если в будущем будет принято решение восстановить работу данной системы, сделать это сразу не удастся. Придётся сперва восстанавливать украденные провода.

«Очень бы хотелось услышать комментарий от Октябрьской железной дороги: что всё-таки происходит? Дела уже так плохи, что не получается выполнять даже свои собственные решения? Или начальник дороги настолько ничего не значит, что его приказы можно игнорировать? Или февральские ответы были сознательным враньём, лишь бы замолчала многочисленная общественность, которая, в отличие от самого «балансодержателя» (то есть железной дороги), обеспокоена сохранением уникального инженерного наследия?» — отмечено в сообщении Архнадзора. В заключение активисты призвали Октябрьскую железную дорогу выполнить данное её руководством обещание сохранить станции в рабочем состоянии.

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