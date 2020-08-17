Москва, , 11:52 — REGNUM Власти Москвы планируют дополнить таблички и указатели QR-кодами. Об этом 17 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, в 2020 году уже установили 19 табличек с QR-кодами, например, к домам, в которых жили полководцы Великой Отечественной войны. Смартфон считывает код и открывает карту с маршрутом, открывается информация как о самом полководце, так и о доме, где он жил.

«В следующем году мы планируем дополнить QR-кодами ещё несколько сотен городских указателей, ведущих к домам, связанным с историей и героями военных лет», — написал Собянин.

Он считает проект хотя и небольшим, но «очень важным».