Астрахань, , 11:51 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 17 августа подтверждено 59 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом. 5 июля скончалась женщина 1955 года рождения, 15 июля — мужчина 1963 года рождения. Окончательные диагнозы были поставлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5875 человек, в том числе 4297 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом