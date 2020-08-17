Уфа, , 11:53 — REGNUM Детям с хроническими заболеваниями рекомендовано в текущем учебном году перейти на дистанционный режим обучения в Башкирии. Об этом 17 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве республики.

По его словам, в декабре и в феврале месяце в Башкирии иногда из-за гриппа и ОРВИ не работают целые школы. А в этом году еще добавляется и коронавирус. Поэтому необходимо уделить особое внимание этому вопросу. Несмотря на то, что дети переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, они могут быть источником ее распространения. Поэтому могут пострадать учителя, многим из которых свыше 65-и лет.

Глава Башкирии также подчеркнул, что нужно обеспечить безопасность несовершеннолетним с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Таким ребятишкам Роспотребнадзор и Министерство образования и науки региона рекомендует в текущем учебном году перейти на дистанционный режим обучения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике ожидается сложный эпидемиологический сезон, в том числе увеличение числа заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией.

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