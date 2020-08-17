Ульяновск, , 11:47 — REGNUM В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 15 пациентов, новых летальных исходов нет. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 17 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 10 839 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 105.

Выздоровели 7710 человек, или 71,1% от общего числа выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровление зарегистрировано у 15 пациентов, в настоящее время продолжают лечение 3056 больных.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области умерли 73 пациента с COVID-19.

В министерстве здравоохранения региона напоминают, что в области для сотрудников предприятий области действует проект «КардиоДесант», направленный на снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 11 и 12 августа прошли обследование сотрудники двух предприятий, по итогам которого установлено, что 36% работников имеют избыточную массу тела, 50% — повышенное артериальное давление, 23% — повышенный холестерин, 15% — высокие показатели сахара крови.