Брянск, 17 августа 2020, 11:48 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области за истекшие сутки. Выздоровели шесть пациентов, сообщили 17 августа в региональном оперативном штабе.
В целом в Брянской области выявили 7852 носителя коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6372 человека.
За сутки лаборатории провели 676 исследований, всего с начала пандемии — 126 758.
Читайте развитие сюжета: Глава Башкирии рассказал, кому рекомендовано в регионе учиться дистанционно